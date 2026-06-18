Коктейли Молотова и шпионаж: На французский завод дронов для Киева обрушилась череда атак

Предприятие компании Delair, выпускающей беспилотники для киевского режима, атаковали в начале июня. О происшествии сообщила газета Parisien, сославшись на собственные источники.

«Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова», — говорится в публикации.

Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленников, метавших зажигательные устройства в заднюю часть строения. Прокуратура Тулузы квалифицировала случившееся как нанесение ущерба с применением опасных для людей средств.

Спустя несколько дней возле того же завода произошёл ещё один инцидент. По информации прокуратуры Парижа, правоохранители задержали мужчину за предполагаемую съёмку прототипа дрона. Задержанному предъявлены обвинения в шпионаже. Другие подробности дела пока не разглашаются.

Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России поразила два оборонных предприятия киевского режима. Подтверждено уничтожение ООО «Беспилотные технологии», занимавшегося крупноузловой сборкой дальнобойных ударных дронов из зарубежных комплектующих. Кроме того, удар пришёлся на «Завод Маяк», выпускающий боевые отсеки для беспилотников и стартовые ускорители к крылатым ракетам «Фламинго».