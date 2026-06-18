Восьмиклассница из Иваново стала самым юным послом культуры Китая

Ученица восьмого класса гимназии из Иваново Дарья победила в международном конкурсе и получила звание «Юный посол культуры Китая — 2026». Об этом сообщил глава города Максим Комиссаров.

На звание претендовали более 1700 детей и подростков из 73 стран. Дарья вошла в число 63 победителей, удостоенных почётного звания.

Теперь школьница вместе с ещё четырьмя россиянами отправится в Китай по программе культурного обмена. Там её ждут встречи со сверстниками, экскурсии по достопримечательностям и торжественная церемония награждения.

Ранее выпускница школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в Петербурге сдала два ЕГЭ на 200 баллов — по русскому и литературе. Это первый случай в городе, когда ученик с ограниченными возможностями здоровья получил высший балл по двум предметам.