Миллионы за охоту и рыбалку «под ключ»: Столько зарабатывают столичные «Кузьмичи»

Московские «егеря» зарабатывают до 2 миллионов рублей на организации охоты и рыбалки «под ключ» для туристов с деньгами. Спрос на такие поездки у жителей столицы растёт, несмотря на цены, которые легко доходят до сотен тысяч рублей за человека. Об этом пишет Mash Money.

Формат предполагает, что клиенту почти ничего не нужно делать самому. Организаторы готовят палатки, снасти, удочки, ружья и другое снаряжение, а также помогают с поиском, загоном и добычей зверя или рыбы. От участника требуется только оплатить тур и наслаждаться отдыхом вдали от города.

Самые дорогие выезды стоят 300–500 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят баня, услуги шеф-поваров и доставка в труднодоступные места, куда можно попасть только по воздуху. Поэтому гостей забрасывают вертолётами, а саму поездку продают под лозунгом: «Ни людeй, ни cвязи, тoлькo пpирода, рeкa и вы».

На этом зарабатывают как целые команды охотников, так и частные проводники. В объявлениях они указывают стаж от шести лет, выкладывают портфолио с трофеями и предлагают клиентам полностью готовый сценарий отдыха. Всё чаще на такие выезды отправляются не только компании мужчин, но и семьи.

Поездки длятся от суток до недели, а жён и детей на месте развлекают аниматоры и банщики. В программах с частными организаторами охоту и рыбалку дополняют прогулками по лесам, горам и равнинам.

Ранее российские туристы стали чаще жаловаться на кражи наличных на Мальдивах. Одна из причин — привычка возить с собой крупные суммы денег. Жалобы на пропажу денег поступали и раньше, подозрения чаще падали на персонал отелей, но расследования не всегда находили виновных.