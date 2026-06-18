Олимпийский чемпион Шайдоров, жаловавшийся на отсутствие зарплаты, дождался своих $250 тысяч

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров получил четверть миллиона долларов из республиканского бюджета. О соответствующем постановлении правительства сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта Казахстана.

Денежное вознаграждение причитается спортсмену за золотую медаль XXV зимних Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Выплаты также предусмотрены конькобежке Надежде Морозовой, вошедшей в шестёрку сильнейших. Ей перечислят пять тысяч долларов.

«Правительство Республики Казахстан приняло постановление о выплате денежных вознаграждений победителю XXV зимних Олимпийских игр 2026 года Михаилу Шайдорову», — говорится в официальном сообщении.

Премии также назначены пяти тренерам. Их имена и конкретные суммы не раскрываются. Первым наставником чемпиона является его отец Станислав, а к золоту в Италии спортсмена привёл российский специалист Алексей Урманов.

В ведомстве заверили, что последует и дополнительная поддержка от местных властей, включая обеспечение жильём. При этом ранее самому фигуристу и его тренеру уже вручили ключи от квартир в Астане по возвращении с Игр.

Победа 21-летнего Шайдорова стала для Казахстана первой на зимних Олимпиадах за тридцать с лишним лет. Предыдущее золото страна брала в 1994 году усилиями лыжника Владимира Смирнова.

Напомним, в конце мая Михаил Шайдоров сообщил о пятимесячной задержке зарплаты от Казахстанского союза фигурного катания. Ранее 21-летний фигурист завоевал золото зимних Игр в Италии, получил от КСФК трёхкомнатную квартиру, также ему была обещана выплата от государства — 250 тысяч долларов. Позднее он негативно воспринял публикацию министерством туризма и спорта данных о суммах, потраченных на его олимпийскую подготовку.