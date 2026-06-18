«Устранить посредников»: В Госдуме хотят передать все дорожные камеры государству

В России следует передать государству полный контроль над системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД и запретить владение такими комплексами частными лицами и компаниями. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, фиксировать нарушения смогут только стационарные, передвижные и мобильные камеры, находящиеся исключительно в госсобственности.

«Юридическую силу должны иметь только те нарушения ПДД, которые в автоматическом режиме зафиксированы на государственные камеры. Решение здесь только одно: устранение всяких посредников между автовладельцами и государством. Для защиты прав и первых, и второго», — отметил парламентарий.

По его словам, подобная инициатива уже поднималась ранее. Аналогичные предложения вносились в 2019 и 2023 годах, однако тогда они не получили поддержки. Сейчас обновлённый вариант поправок в закон направлен в правительство для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба запросила информацию о ценах на топливо у сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Компания должна представить необходимые сведения до 26 июня. Запрос направили на фоне роста стоимости бензина. По приведённым данным, средняя цена АИ-92 увеличилась на 1,02% — до 65,41 рубля за литр.