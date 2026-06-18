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18 июня, 16:33

Суд отклонил ходатайство Euroclear о приостановке взыскания 18,2 трлн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Арбитражный суд Москвы не стал приостанавливать исполнительное производство по иску Банка России к Euroclear о взыскании 18,2 триллиона рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

«Отказать в удовлетворении заявления», — говорится в карточке дела.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Euroclear Bank предпринял попытку заблокировать взыскание 200 миллиардов евро, присуждённых Центробанку. Параллельно финансовая организация запросила у суда разъяснения касательно содержания исполнительного документа, а также процедуры и способа его реализации.

Euroclear — базирующаяся в Бельгии международная инфраструктурная организация, выполняющая роль центрального депозитария ценных бумаг и клиринговой площадки. По сути, это крупнейший расчётный центр и цифровой «сейф», где акции и облигации хранятся и переходят от владельца к владельцу без физической передачи сертификатов, что гарантирует завершение сделок по принципу «поставка против платежа».

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Юрий Лысенко
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