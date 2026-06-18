«Самый умный»: Вэнс сравнил умственные способности Трампа с его предшественниками

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп обладает одним из самых высоких уровней интеллекта среди всех американских лидеров. Об этом он сказал в интервью подкастеру Стиву Бартлетту.

«Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошёл тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных или самым умным», — заявил Вэнс.

В конце мая врач Трампа Шон Барбабелла после планового медосмотра сообщил, что президент сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние. Ранее сам Трамп предлагал обязать всех американских президентов и вице-президентов сдавать когнитивные тесты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что успешно прошёл медицинское обследование и проверку когнитивных способностей в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Свой результат он назвал признаком «крайне высокого уровня интеллекта» и иронично обратился к политическим оппонентам.