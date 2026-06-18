Число погибших в ходе вспышки Эболы в Африке превысило 200 человек

Количество жертв нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседней Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщил журналистам представитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Вессам Манкула.

По его данным, в ДРК зарегистрировано 202 смерти, ещё два летальных исхода зафиксированы в Уганде. Всего лабораторно подтверждено 894 случая заражения, из которых 875 приходятся на Конго. Выздоровели 74 пациента, а уровень смертности составляет около 23%.

Манкула отметил, что масштабы вспышки вызывают серьёзную тревогу у медиков. Он подчеркнул, что в первые недели распространение вируса оказалось быстрее, чем при предыдущих эпидемиях на континенте. Отдельно он обратил внимание на слабый контроль за контактами заражённых.

Сейчас отслеживается около 4,1 тысячи человек, тогда как потенциально таких контактов может быть до 35 тысяч. По его словам, местные власти очень далеки от того, чтобы взять ситуацию под полный контроль.

Ранее генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея сообщил, что работники здравоохранения предупредили, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Восточной Африке континента рискует затянуться на год. По его словам, если темпы заражения не стабилизируются, ситуация может превзойти по масштабам эпидемию 2014–2016 годов в западной части региона. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли более 11 000 человек.