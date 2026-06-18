Наркотики не помеха: Верховный суд США встал на сторону любителя «травки» в деле о запрете владения оружием

Верховный суд Соединённых Штатов единогласно встал на сторону потребителя марихуаны, ограничив применение федерального закона о запрете владения оружием для наркозависимых. Соответствующее постановление огласили в четверг, сообщает Reuteurs.

Девять судей подтвердили решение нижестоящей инстанции о прекращении дела против Али Хемани — гражданина США и Пакистана из Техаса. Мужчина сообщил властям, что регулярно употребляет марихуану. Судья-консерватор Нил Горсач, готовивший вердикт, указал, что правительство не доказало соответствие обвинения Второй поправке к Конституции.

Администрация президента США Дональда Трампа защищала закон, но в ходе процесса смягчила позицию относительно потребителей каннабиса. Горсач отметил неловкость положения, при котором миллионы американцев, регулярно употребляющих марихуану, предлагается считать поголовно и исключительно опасными. Адвокат подсудимого такое решение приветствовал.

«Единогласный вердикт суда защитит миллионы американцев от драконовских наказаний просто за то, что они употребляют марихуану и владеют оружием», — заявил он.

Дело уходит корнями в Закон о контроле над оружием 1968 года. Именно эта норма легла в основу обвинительного приговора Хантеру Байдену в 2024-м — сына экс-президента Джо Байдена уличили в сокрытии факта употребления наркотиков при покупке револьвера. Позднее он был помилован отцом.

Самого Хемани задержали в 2023 году после обыска ФБР в доме его родителей. Агенты нашли пистолет Glock, марихуану и кокаин. При этом обвинение строилось исключительно на единственном пункте — незаконном хранении оружия потребителем запрещённых веществ.

Апелляционный суд Нового Орлеана ещё в 2025 году постановил: запрет нельзя применять, если человек не находился под воздействием наркотиков непосредственно при владении оружием. Верховный суд это решение поддержал.

Минюст настаивал на праве привлекать к ответственности «привычных потребителей», проводя параллели с законами XIX века о временном разоружении хронических пьяниц. Горсач отклонил такую аналогию, указав, что многие современные наркотики попросту не были известны в ранней Америке. Защита при поддержке ACLU утверждала: регулярных курильщиков марихуаны некорректно сравнивать с пьяницами из исторических статутов. Суд с этим согласился.

Ранее Верховный суд США отклонил апелляцию властей Алабамы и сохранил в силе блокировку казни с использованием азотной гипоксии. Перед этим нижестоящая инстанция приостановила исполнение смертного приговора Джеффери Ли, сочтя, что данный метод сопряжён с риском серьёзных страданий до наступления летального исхода.