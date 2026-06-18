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18 июня, 17:35

Историк развеял миф о непризнании Сталиным данных разведки о нападении Гитлера

Иосиф Сталин. Обложка © Wikipedia / Franklin D

Иосиф Сталин. Обложка © Wikipedia / Franklin D

В Музее Победы прошла научно-историческая конференция «22 июня 1941-го: военная разведка докладывала», на которой эксперты опровергли распространённые мифы о начальном периоде Великой Отечественной войны. Доктор исторических наук Вячеслав Кондрашов заявил, что существуют два основных заблуждения: будто разведка не добыла информации и Гитлер напал на «мирно спящую» страну, и будто Сталин не поверил донесениям.

«В настоящее время существует два мифа. <…> Оба мифа не правда», — подчеркнул профессор.

Кондрашов отметил, что с июля 1940 года до середины июня 1941-го военная разведка докладывала руководству о всех мерах, которые Германия принимала для подготовки нападения, что позволяло заблаговременно принимать решения. Заместитель начальника Главного управления Генштаба Андрей Киндяков добавил, что с конца апреля 1941 года разведка неоднократно сообщала о том, что война начнётся в июне. Всего с мая 1940-го по июнь 1941-го поступило 267 донесений, из которых 129 о неизбежности войны были направлены высшему руководству.

Начальник НИИ военной истории Академии Генштаба Иван Басик назвал причины неудач Красной армии в начальный период: ошибочное представление о направлении главного удара, стремление не провоцировать Германию и реорганизация войск в условиях надвигающейся войны. Он также подчеркнул, что бойцы Красной армии совершили подвиг и были наделены мужеством и стойкостью, как и нынешние участники СВО.

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Напомним, 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны — Дня памяти и скорби. В этот день в 4 часа утра 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, началась война, длившаяся 1418 дней, унёсшая 27 миллионов жизней. Ежегодно в память о погибших зажигают свечи, а в 12:15 проводят минуту молчания. В 2026 году можно почтить память героев, участвуя в акциях «Свеча памяти» и «Минута молчания».

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Анастасия Никонорова
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