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18 июня, 18:11

В Англии мужчина бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами

Крокодилы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Demkina

Крокодилы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Demkina

В графстве Кембриджшир задержан 30-летний мужчина, который бросил в вольер с крокодилами трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошёл около часа дня в частном зоопарке в городке Хантингдоншир. Неизвестный перебросил малыша через ограждение в вольер с крокодилами. Ребёнка оперативно извлекли и доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

«Мы не думаем, что задержанный мужчина и ребёнок знали друг друга», — заявила заместитель инспектора полиции Верити Маккэн.

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Ранее в ЮАР члены ИГИЛ* убили британских ботаников Рода и Рэйчел Сандерс (74 и 63 года), сбросив останки в реку на съедение крокодилам. В 2018 году пара отправилась за редкими цветами в Квазулу-Натал; их выследил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо. Он с подельниками похитил их, пытал ради банковских карт; Рэйчел получила множество ран, Род скончался от черепно-мозговой травмы. Тела опознали по ДНК и стоматологическим записям.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

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Анастасия Никонорова
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