В Англии мужчина бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами

В графстве Кембриджшир задержан 30-летний мужчина, который бросил в вольер с крокодилами трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошёл около часа дня в частном зоопарке в городке Хантингдоншир. Неизвестный перебросил малыша через ограждение в вольер с крокодилами. Ребёнка оперативно извлекли и доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

«Мы не думаем, что задержанный мужчина и ребёнок знали друг друга», — заявила заместитель инспектора полиции Верити Маккэн.

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