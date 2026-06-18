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Регион
18 июня, 17:35

Премьер Камбоджи Манет высоко оценил роль России в мировой политике

Хун Манет. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Хун Манет. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет высоко оценил роль России в международных делах. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Россия играет важную роль в региональных и глобальных делах, в частности в рамках ООН, в повышении важности голоса глобального Юга и улучшении взаимосвязанности с азиатским регионом», — подчеркнул глава камбоджийского правительства.

Он также отметил, что Пномпень продолжает активно развивать связи с Москвой и Пекином, несмотря на меняющийся глобальный ландшафт.

«Россия остается важным и надёжным партнёром нашей страны», — заверил Хун Манет.

Премьер напомнил о богатой истории двусторонних отношений и 70-летии дипломатических контактов. Он выразил благодарность за поддержку, которую Советский Союз оказывал Камбодже в наиболее сложный период её истории.

«Мы благодарны вкладу России в развитие социальной и экономической сферы в Камбодже», — добавил руководитель правительства.

В заключение Хун Манет поздравил российский народ с прошедшим Днём России, а президента — с успешным проведением саммита. Он также передал наилучшие пожелания от короля Нородома Сиамони и председателя Сената Хун Сена.

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Напомним, что Владимир Путин завершил программу двусторонних контактов на саммите Россия — АСЕАН именно переговорами с премьером Камбоджи Хун Манетом. Российский лидер назвал страну давним другом и партнёром, упомянув 70-летие установления дипломатических отношений, которое стороны отметили в мае.

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Юрий Лысенко
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