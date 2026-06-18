В Свердловской области столкнулись шесть автомобилей, двое пострадали

В Свердловской области под Нижним Тагилом столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП два человека пострадали, их осматривают врачи, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«На 12-м км автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» произошло столкновение шести транспортных средств. В результате ДТП двух человек осматривают медики, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

На месте аварии введено реверсивное движение, работает регулировщик. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Стерлитамаке произошла смертельная дорожная авария, в которой погибли двое несовершеннолетних. Столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace. Водитель и юный пассажир «девятки» получили смертельные травмы. Они скончались на месте аварии.