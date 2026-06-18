Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 17:49

В Свердловской области столкнулись шесть автомобилей, двое пострадали

Место массово ДТП с Свердловской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Место массово ДТП с Свердловской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области под Нижним Тагилом столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП два человека пострадали, их осматривают врачи, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«На 12-м км автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» произошло столкновение шести транспортных средств. В результате ДТП двух человек осматривают медики, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

На месте аварии введено реверсивное движение, работает регулировщик. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Карелии шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей
В Карелии шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей

Ранее в Стерлитамаке произошла смертельная дорожная авария, в которой погибли двое несовершеннолетних. Столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace. Водитель и юный пассажир «девятки» получили смертельные травмы. Они скончались на месте аварии.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • гаи
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar