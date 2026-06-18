Радев пообещал не допустить антироссийских санкций в ущерб экономике Болгарии

Болгария не станет жертвовать собственным благосостоянием ради санкционного давления на Москву. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев на брифинге.

«Не допустим санкций, которые негативно отразятся на болгарской экономике», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, накануне Болгария выступила против ряда пунктов готовящегося 21-го пакета антироссийских ограничений Евросоюза. Глава МИД страны заявила, что София не поддержит меры, бьющие по экономике стран-членов ЕС сильнее, чем по адресату, и категорически отвергает инициативы в сфере энергетики, ссылаясь на необходимость обеспечивать стабильность республики.