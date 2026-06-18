Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 18:15

Радев пообещал не допустить антироссийских санкций в ущерб экономике Болгарии

Румен Радев. Обложка © ТАСС / AP / Risto Bozovic

Румен Радев. Обложка © ТАСС / AP / Risto Bozovic

Болгария не станет жертвовать собственным благосостоянием ради санкционного давления на Москву. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев на брифинге.

«Не допустим санкций, которые негативно отразятся на болгарской экономике»,приводит его слова ТАСС.

Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» купить у РФ оборудование, несмотря на санкции
Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» купить у РФ оборудование, несмотря на санкции

Напомним, накануне Болгария выступила против ряда пунктов готовящегося 21-го пакета антироссийских ограничений Евросоюза. Глава МИД страны заявила, что София не поддержит меры, бьющие по экономике стран-членов ЕС сильнее, чем по адресату, и категорически отвергает инициативы в сфере энергетики, ссылаясь на необходимость обеспечивать стабильность республики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Санкции против России
  • Болгария
  • Румен Радев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar