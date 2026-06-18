Европейские элиты готовы в любой момент обнулить безвизовый режим для Украины одним административным решением — и это станет переломным историческим моментом. Такое заявление в разговоре с Life.ru сделал сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя информацию европейских СМИ о возможном пересмотре визовой политики ЕС в отношении украинцев.

Если информация европейских изданий подтвердится, мы становимся свидетелями по-настоящему переломного, исторического момента. Иллюзии о «европейском выборе» Украины начинают рассыпаться под давлением реальности. Александр Волошин Сенатор от ДНР

Сенатор напомнил: после 2014 года главным осязаемым результатом евроинтеграции для украинцев стали безвиз и возможность уехать в Европу. Сегодня же Брюссель готов отменить это достижение — и делает это не из-за ценностей, а из прагматичного расчёта.

«Пока Украина выполняет роль геополитического биодрона, двери Европы демонстративно придерживают открытыми. Но как только на первый план выходит вопрос восполнения человеческого ресурса для продолжения конфликта, те же самые двери начинают стремительно захлопываться», — заявил Волошин.

Особенно показательно, по его словам, что под удар попадает именно та часть украинского общества, которая сильнее всего верила в европейский проект — молодые, мобильные, экономически активные граждане. По его мнению, фраза «Европа с Украиной» на глазах теряет свой изначальный смысл и всё больше превращается в циничную формулу: Европа готова поддерживать конфликт столько, сколько хватает украинцев».

Волошин подчеркнул: если безвиз могут отменить по политической целесообразности без общественного обсуждения и объяснений, это ставит под сомнение надёжность всех остальных обещаний Европы.

Это момент истины, который определяет, что ключевые «гарантии» могут быть пересмотрены в любой момент. И тогда возникает неизбежный вопрос: если главное достижение евроинтеграции может быть отменено, то насколько вообще надёжны все остальные обещания? Александр Волошин Сенатор от ДНР

Напомним, по данным европейской прессы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам ЕС письмо с предложением ужесточить правила въезда и контроль за украинскими беженцами. Это может означать затруднение доступа на территорию союза для мужчин призывного возраста. Сама чиновница не пояснила, каким образом будет выстроена проверка на границе и какие новые критерии станут применять к мигрантам, пользующимся сейчас режимом временной защиты с правом на проживание, работу и обучение.