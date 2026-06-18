Путин поблагодарил Казань за укрепление международных позиций России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову и всем жителям Казани, которые принимали активное участие в организации саммита Россия — АСЕАН. Глава государства отметил их вклад в укрепление международных позиций страны.
Также российский лидер извинился перед горожанами — перекрытия улиц создали определенные неудобства для жителей. Глава государства обратился к гражданам со словами признательности за работу, выполненную в интересах государства.
«Всё, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне», — сказал российский лидер.
Президент подчеркнул, что саммит проходит в дружеской и деловой атмосфере. Участники смогли продуктивно поработать и обсудить ключевые направления сотрудничества. В мероприятии приняли участие лидеры, главы правительств и другие представители всех 11 государств АСЕАН. К диалогу также присоединился генеральный секретарь ассоциации.
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