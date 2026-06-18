Лавров: Турция готова дать площадку и быть полезной в переговорах по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто предоставить площадку для переговоров по Украине, но и быть полезной в самом процессе. Об этом он заявил журналистам по итогам контактов с турецкой стороной.

«Одна из основных тем по международной повестке как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным», — сказал Лавров.

Министр уточнил, что глава МИД Турции Хакан Фидан общался с рядом российских представителей. Лавров также напомнил, что Фидан имеет большой разведывательный опыт и личные контакты в российской администрации. Конкретных сроков и формата возможных переговоров стороны пока не называли.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани сообщил журналистам, что Турция вновь подтвердила свою готовность предоставить площадку для продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что несколько раундов переговоров уже состоялись, и турецкие власти подтвердили своё предложение обеспечить базу для дальнейших контактов между сторонами. Ушаков отметил, что это предложение было озвучено накануне.