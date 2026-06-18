Ушаков: Турция подтвердила готовность принять новые переговоры по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski
Турция подтвердила готовность предоставить площадку для продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, турецкие власти вновь предложили организовать дальнейшие контакты между сторонами.
«Вы знаете, что несколько раундов переговоров уже состоялось. И вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию — это было подтверждено», — сказал Ушаков журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
Конкретные сроки и формат возможной новой встречи пока не названы.
Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер скоро посетят Россию, чтобы обсудить украинское урегулирование. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на саммите G7 Трампа «накачивали» вредными идеями, но не уточнил какими.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.