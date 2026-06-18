Ушаков: Турция подтвердила готовность принять новые переговоры по Украине

Турция подтвердила готовность предоставить площадку для продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, турецкие власти вновь предложили организовать дальнейшие контакты между сторонами.

«Вы знаете, что несколько раундов переговоров уже состоялось. И вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию — это было подтверждено», — сказал Ушаков журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Конкретные сроки и формат возможной новой встречи пока не названы.