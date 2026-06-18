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18 июня, 20:01

Водителя зажало между автобусами в Петербурге, он госпитализирован

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием трёх автобусов, в результате которой тяжёлые травмы получил один человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

ДТП с автобусами на Бассейной улице. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Инцидент произошёл на Бассейной улице. По предварительной информации, один из автобусов остановился из-за технической неисправности. Для оказания помощи к нему подъехал другой автобус, водитель которого находился между транспортными средствами во время ремонта.

В этот момент третий автобус, начинавший движение от остановки, столкнулся со стоявшей впереди машиной. От удара автобус отбросило на неисправный транспорт, в результате чего мужчина, находившийся между ними, оказался зажат.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Артём Гапоненко
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