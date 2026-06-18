Европейское статистическое ведомство (Евростат) опубликовало данные о стоимости жизни в странах Евросоюза по итогам 2025 года. Лидером антирейтинга с большим отрывом стала Дания – уровень цен на потребительские товары и услуги в этой скандинавской стране на 40% превысил среднеевропейские показатели.

Ирландия оказалась на второй строчке (136% от среднего по ЕС), замкнул тройку самых дорогих государств Люксембург (132%). Всего в 2025 году разброс цен между странами союза оказался колоссальным – от 140% в Дании до 63% в Болгарии. Последнюю позицию заняла Болгария (63%), следом расположились Румыния (65%) и Польша (73%).

Однако за усреднёнными цифрами кроются ещё более разительные контрасты. Расходы на жильё – крупнейшая статья трат европейских домохозяйств – в Ирландии достигают 190% от среднего уровня по ЕС, тогда как в Болгарии этот показатель не дотягивает даже до половины (41%). Меньше всего различаются цены на продукты питания и безалкогольные напитки: самый высокий уровень зафиксирован в Люксембурге (122%), самый низкий – в Румынии (80%).

Абсолютным рекордсменом по дороговизне стало образование. В Люксембурге затраты на обучение превышают среднеевропейские более чем в три раза – 334% от среднего. На противоположном полюсе снова Румыния с показателем 42%. При этом образование в структуре потребительских расходов жителей ЕС занимает наименьшую долю, однако ценовой разрыв в этой сфере оказался максимальным среди всех категорий.

Ранее Life.ru приводил мнение эксперта по социально-экономической политике, который отметил нарастающий раскол внутри Евросоюза из-за энергетической политики – экономическая боль разъедает былую сплочённость изнутри. Венгрия, Словакия и Италия всё активнее требуют возврата к сотрудничеству с Россией, понимая, что без российских ресурсов их экономики не выживут.