Нападающий сборной Кот‑д’Ивуара Ваи получил разрешение на въезд в Канаду

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи получил разрешение на въезд в Канаду и сможет принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Германии, который пройдёт 20 июня в Торонто. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее канадские власти отказывали 23-летнему форварду во въезде, ссылаясь на подозрения в его возможной причастности к делу о договорных матчах во Франции. Федерация футбола Кот-д’Ивуара заявляла, что игрок не сможет присоединиться к команде из-за отсутствия необходимых разрешений.

Позднее ситуация изменилась после того, как прокуратура Марселя предоставила документ, согласно которому Ваи на данном этапе не является фигурантом уголовного дела и не находится под следствием. После проверки этих данных канадские пограничные службы приняли решение разрешить его въезд.

Ваи подозревался в намеренном получении жёлтой карточки в матче чемпионата Франции «Мец» — «Ницца» (0:0). Игрок был допрошен полицией, однако официальных обвинений ему не предъявили.

Ранее в Канаду не смог попасть полузащитник сборной Ганы Томас Парти, которому лондонская полиция предъявила обвинения по ряду эпизодов сексуального насилия. Футболист свою вину не признает.