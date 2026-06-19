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Регион
19 июня, 00:43

Лидеры ЕС впервые продлили антироссийские санкции сразу на 12 месяцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли решение продлить санкционные ограничения против России на 12 месяцев. Об этом 19 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря председателя саммита.

По данным агентства, в четверг главы государств и правительств ЕС согласовали годовое продление санкций, введённых в связи с конфликтом на Украине.

«В четверг лидеры ЕС договорились продлить санкции против России за конфликт на Украине ещё на 12 месяцев», – говорится в публикации.

Отмечается, что это решение стало первым, когда антироссийские санкции продлеваются сразу на год, а не на шесть месяцев, как это практиковалось ранее. Евросоюз меняет подход к санкционной политике, делая её более долгосрочной.

Детали нового санкционного режима пока не раскрываются. Ожидается, что официальное утверждение решения состоится в ближайшее время. Действие предыдущего пакета ограничений истекало в конце текущего года, однако теперь санкции автоматически продлены до середины 2027 года.

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Юния Ларсон
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