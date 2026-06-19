Лидеры ЕС впервые продлили антироссийские санкции сразу на 12 месяцев

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли решение продлить санкционные ограничения против России на 12 месяцев. Об этом 19 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря председателя саммита.

По данным агентства, в четверг главы государств и правительств ЕС согласовали годовое продление санкций, введённых в связи с конфликтом на Украине.

«В четверг лидеры ЕС договорились продлить санкции против России за конфликт на Украине ещё на 12 месяцев», – говорится в публикации.

Отмечается, что это решение стало первым, когда антироссийские санкции продлеваются сразу на год, а не на шесть месяцев, как это практиковалось ранее. Евросоюз меняет подход к санкционной политике, делая её более долгосрочной.

Детали нового санкционного режима пока не раскрываются. Ожидается, что официальное утверждение решения состоится в ближайшее время. Действие предыдущего пакета ограничений истекало в конце текущего года, однако теперь санкции автоматически продлены до середины 2027 года.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп допустил возможность восстановления санкций против российской нефти в зависимости от динамики цен на энергоносители. Американский лидер заявил, что хотел убедиться в снижении цен на нефть, но теперь, когда они значительно упали, он может вновь ввести ограничения.