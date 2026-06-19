«Для множества целей»: Макрон признался в регулярном использовании нейросетей

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что регулярно прибегает к помощи инструментов искусственного интеллекта в своей повседневной работе. Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе общения с журналистами.

По словам Макрона, нейросети стали для него привычным рабочим инструментом, который он использует для решения самых разных задач. Однако президент подчеркнул, что не перекладывает на технологии свои прямые обязанности.

«Я использую его, конечно, для множества целей», – подтвердил французский лидер.

При этом Макрон отметил, что ИИ остаётся для него лишь вспомогательным средством, а не заменой человеческому решению, и он не делегирует нейросетям свои обязанности.

Ранее Life.ru писал, что парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его компании X после того, как миллиардер не явился на вызов для допроса. Расследование также начато в отношении экс-гендиректора соцсети Линды Яккарино.