Аргентинская ведущая извинилась перед Месси из-за слов в эфире о смерти его отца

Аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья принесла извинения семье футболиста Лионеля Месси за публикацию новости о смерти его отца. Журналистка заявила, что недостоверные данные ей передали продюсеры во время прямого эфира, однако она берёт ответственность на себя.

«Я очень стыжусь того, что стала причиной этой боли. Приношу извинения от всего сердца», — написала Пенья в соцсетях.

Пенья уволилась по собственному желанию. Также от должностей были освобождены другие работники канала Luzu TV, которые работали над этим выпуском.

Семья Месси ранее выступила с заявлением, в котором потребовала уважения к частной жизни и осудила распространение непроверенной информации. Сообщается, что Хорхе Месси действительно проходит лечение, однако его состояние стабильное.

Напомним, Лео Месси, оформивший хет-трик в матче против сборной Алжира, не смог сдержать слёз после финального свистка. Как выяснилось позднее, его эмоциональный срыв был вызван не радостью от победы, а серьёзными проблемами со здоровьем, с которыми столкнулся его отец.