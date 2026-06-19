Христофору: Рютте унизил Зеленского на саммите НАТО в Анкаре

Формат участия Владимира Зеленского в саммите НАТО в Анкаре вызвал насмешку со стороны кипрского журналиста Алекса Христофору. По его мнению, генеральный секретарь альянса Марк Рютте поставил украинского лидера в унизительное положение.

В эфире своего YouTube-канала Христофору заявил, что Зеленского не допустят к общему заседанию глав государств и правительств стран-членов НАТО. Вместо этого ему придётся ждать в коридоре, пока «взрослые решают проблемы».

«Тебя пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но поскольку Украина не член НАТО, то ты не будешь присутствовать, когда остальные участники сядут за большой круглый стол. Вместо этого Рютте заставит тебя ждать в коридоре, пока взрослые решают проблемы», – сказал журналист.

По его мнению, такое поведение Рютте вызывает вопросы прежде всего у простых украинцев, которые наблюдают истинное отношение НАТО к Киеву. Христофору также иронично предположил, что после завершения заседания Зеленскому, возможно, придётся умолять о дополнительных поставках оружия.

«Когда заседание закончится, Зеленский будет умолять о дополнительных поставках оружия и всего, что можно вытрясти из кошелька европейцев. Если, конечно, кто-то выйдет к нему в коридор», – сыронизировал журналист.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что отдельного заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав государств в рамках саммита в Анкаре не предусмотрено. Для Зеленского подготовлена программа, аналогичная прошлогодней встрече в Гааге, включающая двусторонние переговоры с союзниками, но без полноценного участия в общем заседании.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО, назвав это выгодным не только Киеву, но и Москве. По его словам, России якобы нужно, чтобы Украина была в альянсе, иначе в будущем россиянам «может быть больно». Такое заявление прозвучало на фоне неоднозначной позиции стран НАТО по вопросу членства Украины.