В Нидерландах 13-летнюю девочку задержали за убийство родителей

В нидерландском городе Меерстад, провинция Гронинген, полиция арестовала 13-летнюю девочку по подозрению в причастности к убийству своих родителей. Как сообщил телеканал Dutch News со ссылкой на правоохранительные органы, два тела были обнаружены в частном доме.

«Полиция подтвердила арест девушки-подростка после обнаружения двух тел в доме в городе Меерстад, провинция Гронинген», – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы пока не раскрывают деталей произошедшего. Расследование продолжается, проводятся тактические и судебно-медицинские экспертизы. Имя и точный возраст подозреваемой не разглашаются в силу того, что она является несовершеннолетней.

По данным газеты The Telegraaf, в саду дома была размещена табличка о продаже недвижимости. Как сообщили соседи, объект уже был реализован, а семья готовилась к переезду. Находившаяся в доме собака передана в приют для животных.

Местные жители потрясены произошедшим. По их словам, семья ничем не выделялась среди соседей и казалась вполне благополучной. Полиция продолжает работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства трагедии и возможные мотивы преступления.

Ранее Life.ru писал, что во Владикавказе причиной убийства молодого человека стал не отданный долг в 3500 рублей. Преступление произошло 13 июня в лесном массиве, злоумышленник выстрелил в парня и скрылся на автомобиле, пострадавший скончался в больнице. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и проводят розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.