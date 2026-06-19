Украинский военнослужащий Василий Корж, оказавшийся в плену, заявил о желании остаться в Российской Федерации и перевезти туда свою семью. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он хотел бы начать новую жизнь в России и призвал сослуживцев из ВСУ сдаваться в плен, утверждая, что российская сторона гарантирует жизнь и достойное обращение с военнопленными.

Корж также заявил, что за время службы в 104-й бригаде территориальной обороны ВСУ никого не убил. Он оценил своё состояние как удовлетворительное и отметил, что медицинская помощь ему не требуется.

Ранее украинский военнопленный Леонид Тарасенко рассказал, что многие жители Сумской области хотели бы присоединения региона к России. Боец служил в войсках территориальной обороны, куда пошёл по призыву, так как в противном случае не мог бы содержать мать с отчимом. На фронте Тарасенко, по его собственным словам, в основном копал блиндажи в Писаревке, Стецковке, Песчаном Верхнем и Песчаном Нижнем.