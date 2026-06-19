Над Калужской областью ночью уничтожили семь БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Калужскую область. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, силы ПВО уничтожили семь украинских дронов.

По словам главы региона, беспилотники были сбиты над территорией пяти муниципальных округов, а также на окраине областного центра.

«Ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территорией Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», – написал Шапша.

Губернатор уточнил, что на местах падения обломков уже работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Life.ru писал, что украинские военные также нанесли удар беспилотниками по Тульской области – российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили три вражеских аппарата. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры в регионе не зафиксировано, мирные жители не пострадали. Власти предупредили, что угроза атаки БПЛА в Тульской области сохраняется.