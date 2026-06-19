Церемония подписания меморандума между США и Ираном в Швейцарии отменена

Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные на 19 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, не состоятся. Об этом сообщил МИД Швейцарии, передаёт Reuters.

В этот день должна была пройти церемония подписания двустороннего соглашения. Однако в МИД Ирана выразили сомнения в необходимости отдельной церемонии, поскольку президенты Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан уже подписали документ по отдельности 17 июня.

Ещё накануне, 18 июня, планировалась встреча на высшем уровне. Швейцарский МИД подтверждал, что на Бюргенштоке должны были собраться представители США, Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара. Однако в ночь на 19 июня в Белом доме объявили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. В итоге встреча не состоялась. Подробности о переносе или новой дате переговоров пока не сообщаются.