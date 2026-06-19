Газовоздушная смесь рванула на заправке на Сахалине, пострадал мужчина
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В городе Холмске Сахалинской области на заправке произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили представители регионального МЧС.
«На АЗС в Холмске произошла вспышка газовоздушной смеси: один человек госпитализирован. При ведении работ на автозаправке по улице Железнодорожной произошла вспышка газовоздушной смеси без последущего горения», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место пожарные 3-й пожарно-спасательной части открытого огня не обнаружили — возгорания не последовало. Для безопасности спасатели развернули лафетные стволы и организовали окарауливание обесточенной заправки на случай возможного возгорания.
В результате происшествия пострадал один человек — мужчина госпитализирован в Холмскую центральную районную больницу. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Комментариев от руководства АЗС пока не поступало. Сейчас, по данным очевидцев, на выезде из города образовалась большая пробка.
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