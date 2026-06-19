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19 июня, 05:55

Хостел в Мытищах с 500 постояльцами внутри охватил мощный пожар

Обложка © «Мособлпожспас»

Обложка © «Мособлпожспас»

В подмосковных Мытищах произошёл пожар в шестиэтажном хостеле на Липненском шоссе. По данным «Мособлпожспас», возгорание возникло на втором этаже — загорелись две комнаты.

Видео © «Мособлпожспас»

Сообщение о пожаре поступило в систему «112» в 05:55. На место были направлены подразделения федеральной противопожарной службы и огнеборцы «Мособлпожспас», включая расчёты с использованием БПЛА. Была проведена эвакуация. По информации администрации, в здании, рассчитанном на 900 койко-мест, находились около 500 человек. Четверо пострадавших переданы медикам скорой помощи.

«В 06:57 была объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в службе. Причины пожара устанавливаются.

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Ранее в Люберецком городском округе загорелся хостел «Чкалофф», расположенный в посёлке Чкалово. Пламя быстро набрало силу, очевидцы сообщали о сильном задымлении в районе происшествия.

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Андрей Бражников
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