Хостел в Мытищах с 500 постояльцами внутри охватил мощный пожар

В подмосковных Мытищах произошёл пожар в шестиэтажном хостеле на Липненском шоссе. По данным «Мособлпожспас», возгорание возникло на втором этаже — загорелись две комнаты.

Сообщение о пожаре поступило в систему «112» в 05:55. На место были направлены подразделения федеральной противопожарной службы и огнеборцы «Мособлпожспас», включая расчёты с использованием БПЛА. Была проведена эвакуация. По информации администрации, в здании, рассчитанном на 900 койко-мест, находились около 500 человек. Четверо пострадавших переданы медикам скорой помощи.

«В 06:57 была объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в службе. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Люберецком городском округе загорелся хостел «Чкалофф», расположенный в посёлке Чкалово. Пламя быстро набрало силу, очевидцы сообщали о сильном задымлении в районе происшествия.