Российские учёные создали биоферментатор для переработки органики в удобрение

Петербургские учёные создали биоферментатор, который превращает органические отходы в удобрение и снижает нагрузку на экологию. Разработка специалистов Университета ИТМО уже включена в справочники лучших технологий Минпромторга, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам учёных, установка ускоряет переработку органики с нескольких месяцев до 2–3 дней. В процессе даже сильно пахнущие отходы, такие как птичий помёт, за двое суток меняют свойства и практически теряют неприятный запах, превращаясь в безопасный продукт.

Учёные создали биоферментатор. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Разработка уже применяется на предприятиях в разных регионах России и за рубежом. Параллельно в лабораториях ИТМО тестируют технологии очистки воды: пузырьки воздуха и реагенты помогают отделять загрязнения и ускорять процесс фильтрации.

Отдельное направление работы учёных — цифровизация очистных систем. Датчики должны анализировать степень загрязнения и автоматически подбирать оптимальный режим очистки, чтобы повысить эффективность и быстрее реагировать на возможные экологические угрозы.

Ранее российские учёные создали 3D-атлас свиньи для студентов аграрных вузов. Интерактивная модель позволяет детально изучать строение животного: её можно вращать, приближать и разбирать на отдельные системы и органы.