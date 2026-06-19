SpaceX заявила об угрозе для спутниковой связи на Украине через Starlink

Компания SpaceX Илона Маска предупредила Евросоюз, что его планы по ограничению доступа к радиочастотам создадут помехи по всему миру, в том числе для спутниковой связи на Украине. Об этом пишет Financial Times.

«Это предложение создаёт значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине», — говорится в документе, направленном европейским чиновникам.

По мнению компании, инициатива ставит страну регистрации оператора выше реальной экономики и технологий. Предложение Еврокомиссии ещё должны согласовать страны ЕС и Европарламент. При этом комания SpaceX всё ещё надеется повлиять на ситуацию, учитывая обеспокоенность представителей отрасли и некоторых европейских правительств.

Ранее появлялась информация, что новые российские системы РЭБ, которые защищают тыловые дороги от украинских дронов, не просто глушат сигналы Starlink, но и могут повреждать сами спутники. По мнению западных экспертов, которые поддерживают Украину, электроника спутников, пролетающих через зоны подавления, выходит из строя.