В Telegram перестали приходить push-уведомления
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Россияне массово жалуются, что в Telegram перестали приходить push-уведомления. Почему так происходит, рассказал «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
Многие думают, что уведомления приходят напрямую с сервера Telegram на телефон. На самом деле всё сложнее. На Android мессенджер использует сервисы Google (FCM), на iOS — Apple (APNs). Когда вам приходит сообщение, Telegram отправляет сигнал не вам, а на сервер Google или Apple, и только потом телефон показывает уведомление.
Проблема в том, что IP-адреса именно этих серверов блокируются. Сам Telegram может работать через свои прокси, но механизм уведомлений к ним не привязан.
«Сам клиент Telegram может поддерживать связь через собственные прокси-протоколы, но системный механизм доставки уведомлений к ним не привязан. Это классический пример архитектурной несовместимости глобального сервиса и локальной сетевой политики», — сказал Бедеров.
Если приложение открыто или работает в фоне, сообщение придёт сразу. Но когда телефон заблокирован, а приложение выгружено из памяти, уведомление может прийти только через Google или Apple. Если эти каналы заблокированы — уведомлений не будет. Telegram знает об этом и работает над собственной системой уведомлений, но пока она работает нестабильно и доступна не на всех устройствах.
Ранее сообщалось, что приложение Telegram появилось для часов Apple Watch. Оно полностью нативное. Теперь можно писать, отправлять стикеры и голосовые сообщения прямо с часов.
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