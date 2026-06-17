Apple и Google удалили Telegram из магазинов приложений в Индии

Корпорации Apple и Google по требованию индийских властей удалили мессенджер Telegram из своих национальных магазинов приложений App Store и Google Play. О таком решении крупнейших IT-платформ стало известно от издания Moneycontrol после выхода соответствующего распоряжения министерства электроники и информационных технологий страны.

Напомним, введённые властями ограничения действуют вплоть до 22 июня и обусловлены проведением повторной сдачи единого государственного медицинского экзамена NEET. Представители Национального агентства по тестированию сообщили, что площадка мессенджера использовалась для распространения обманных предложений: злоумышленники обещали абитуриентам доступ к похищенным вариантам экзаменационных заданий.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров назвал недельную блокировку Telegram в Индии ошибочным решением, ведь из-за действий нескольких пользователей, выложивших экзаменационные утечки, пострадали десятки миллионов человек. Он указал на явную несправедливость: реальные организаторы сливов избежали наказания, тогда как доступ к сервису лишились свыше 150 миллионов индийцев. Более того, по его убеждению, запрет оказался совершенно бесполезным — распространение заданий не прекратилось, а просто перетекло на другие платформы.