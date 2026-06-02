ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 10:19

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за экстремистский контент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Причиной стало неудаление экстремистского контента, а также информации, которая угрожает детям.

Речь идёт о нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или страницы).

В материалах дела указано, что сотрудники Росмолодёжи нашли в сервисе контент, угрожающий безопасности несовершеннолетних. После этого они обратились в Роскомнадзор.

Также было установлено, что в мессенджере присутствовали публикации экстремистского характера. Администрация площадки не убрала их в положенный срок.

В результате юридическое лицо привлекли к ответственности. Разбирательство завершилось вынесением постановления о выплате денежного взыскания в указанном размере.

Мошенники пугают россиян блокировкой аккаунта в Telegram
Мошенники пугают россиян блокировкой аккаунта в Telegram

В марте сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за экстремистский контент. Причиной разбирательства стало игнорирование требования об удалении материалов с призывами к экстремистской деятельности и пропагандой ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar