Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за экстремистский контент

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Причиной стало неудаление экстремистского контента, а также информации, которая угрожает детям.

Речь идёт о нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или страницы).

В материалах дела указано, что сотрудники Росмолодёжи нашли в сервисе контент, угрожающий безопасности несовершеннолетних. После этого они обратились в Роскомнадзор.

Также было установлено, что в мессенджере присутствовали публикации экстремистского характера. Администрация площадки не убрала их в положенный срок.

В результате юридическое лицо привлекли к ответственности. Разбирательство завершилось вынесением постановления о выплате денежного взыскания в указанном размере.

В марте сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за экстремистский контент. Причиной разбирательства стало игнорирование требования об удалении материалов с призывами к экстремистской деятельности и пропагандой ЛГБТ*.