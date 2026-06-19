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19 июня, 06:57

Битва за жизнь на Каме: Женщина на сапборде спасла в реке тонущего барана

Жительница Перми на сапборде спасла тонущего барана в Каме

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anya_antik

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anya_antik

В Перми женщина во время катания на сапборде по реке Кама спасла тонущего барана. Анна и её дочь Виктория заметили животное, которое барахталось в воде в нескольких десятках метров от берега, и решили развернуть спасательную операцию.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anya_antik

Сначала им показалось, что в реке плывёт коза, однако при приближении выяснилось, что это баран, который постепенно уходил под воду и удалялся от берега. Женщина подплыла к нему и затащила животное на сапборд, после чего доставила на сушу.

По словам местных жителей, баран оказался в воде после нападения агрессивной собаки, которая забежала в загон к животным и спровоцировала хаос. После спасения животное вернули хозяевам, его состояние оценивается как нормальное

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Андрей Бражников
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