Битва за жизнь на Каме: Женщина на сапборде спасла в реке тонущего барана

В Перми женщина во время катания на сапборде по реке Кама спасла тонущего барана. Анна и её дочь Виктория заметили животное, которое барахталось в воде в нескольких десятках метров от берега, и решили развернуть спасательную операцию.

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Сначала им показалось, что в реке плывёт коза, однако при приближении выяснилось, что это баран, который постепенно уходил под воду и удалялся от берега. Женщина подплыла к нему и затащила животное на сапборд, после чего доставила на сушу.

По словам местных жителей, баран оказался в воде после нападения агрессивной собаки, которая забежала в загон к животным и спровоцировала хаос. После спасения животное вернули хозяевам, его состояние оценивается как нормальное

Ранее у побережья Мурманской области удалось спасти горбатого кита, который оказался запутан в рыболовных сетях и не мог самостоятельно освободиться. По словам участников операции, подобные случаи представляют серьёзную угрозу для морских гигантов и нередко заканчиваются их гибелью без своевременной помощи. Киту дали имя Пётр Великий.