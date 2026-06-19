Супругов с Патриков бомбят исками за обман беременных россиянок в Бразилии, у них другая версия

Пару с Патриарших прудов обвинили в массовом обмане беременных россиянок. Со слов клиентов, они обещали будущим мамам роды в Бразилии и быстрый «сильный паспорт». Теперь на родине супругам грозит уголовное дело и долги на миллионы рублей, пишет SHOT.

Беременные обратились к супругам Еве и Камалю, которые рекламировали себя в соцсетях. Те обещали помочь с гражданством Бразилии, предлагали жильё бизнес-класса, организацию родов и документы. Полный пакет стоил 733 тысячи рублей, предоплата — 73 тысячи.

По утверждению девушек, в Бразилии их встретило жильё далёкое от бизнес-класса. Агенты требовали доплатить ещё 659 тысяч, угрожая бросить их в чужой стране. Беременные платили, но проблем это не решило. На родах не было доулы, акушера искали сами, документы тоже оформляли самостоятельно.

Одна из девушек пожаловалась, но в ответ услышала хамство. Другие говорят, что им давали поддельные документы, из-за чего возникли проблемы с ВНЖ. В России супругов уже осудили на 3 года колонии и штраф в 400 тысяч за фиктивную постановку на учёт иностранцев. Также на них висят долги — больше миллиона рублей по налогам и кредитам. В соцсетях пара активно рекламирует свои услуги, рассказывая, что переехала из Москвы в Бразилию и готова помочь даже людям с судимостью. В Бразилии на них открыто 14 дел, в том числе уголовных. Сама пара настаивает, что всё это — происки конкурентов, которые продолжаются уже год.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamasitaeva

«На нас писали заявления. Нас обвиняли. Нас пытались уничтожить. Пытались лишить репутации, бизнеса и будущего в Бразилии. Но есть одна проблема: мы ничего не нарушали. Именно поэтому уголовное дело, которое должно было нас уничтожить, закончилось совершенно иначе. Прокурор Бразилии, который должен был нас обвинять, изучил материалы и пришёл к выводу, что оснований против нас нет. Мы прошли все проверки. Дело было закрыто. Более того — с формулировкой о превышении полномочий со стороны Polícia Federal. Сейчас в отношении этих действий уже проводится отдельная проверка», — пишут супруги.

Ранее россиянки собирались подать коллективный иск в прокуратуру на Светлану Буре, которая называет себя «звёздным стилистом». Её обвиняют в мошенничестве: она продавала поддельные брендовые вещи под видом оригиналов, а после скандала уехала из России в Таиланд. Покупательницы рассказывали, что заказывали у Буре дорогие вещи — сумки, обувь — по ценам ниже рыночных. Но после покупки оказывалось, что это подделка, часто китайского производства.