«Смертельная ошибка»: Адвокат раскрыл, кто заплатит за гибель человека от советов ИИ

Всё больше людей обращаются к искусственному интеллекту за медицинскими советами — проверяют симптомы, спрашивают о лекарствах, а иногда и следуют рекомендациям нейросети. В мире уже зафиксированы случаи смерти от передозировки после таких консультаций.

Исследование Journal of Medical Internet Research показало, что почти треть взрослых американцев пользовались чат-ботами по вопросам здоровья, а более 20% ответов о препаратах способны нанести серьёзный вред. В России эксперты оценивают ситуацию как схожую.

Адвокат по медицинскому праву Сергей Гришин в беседе с интернет-изданием Regions.ru пояснил: ИИ не является субъектом права, поскольку у него нет сознания и воли. Ответственность распределяется между разработчиком (если ошибка в коде), владельцем сервиса и самим пользователем. В России действует статья 1095 ГК РФ, позволяющая взыскать ущерб с производителя или исполнителя услуги как за дефектный товар.

Однако в клинической практике ключевая роль остаётся за врачом. Если человек лечится по совету нейросети без консультации с доктором, вся ответственность ложится на него самого. Назначение препаратов и диагностика пока остаются исключительно в компетенции медицинских работников.

В случае смерти пациента из-за рекомендаций нейросети вопрос может стать предметом судебного разбирательства, но на данный момент законодательство не рассматривает технологию как виновную сторону.

А ранее россиянам раскрыли, какие данные о себе нельзя доверять ИИ. По словам специалиста, речь идёт о медицинских сведениях. Ошибка нейросети может фатально повлиять на лечение и социальный статус человека.