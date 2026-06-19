Бассейн Линкольна зацвёл после ремонта «лучшим волокном» от Трампа за $14 млн

Ремонт мемориального бассейна Линкольна в Вашингтоне, инициированный президентом США Дональдом Трампом, оказался не слишком надёжным. Как сообщает CBS News, спустя несколько дней после заполнения водой исторического водоёма на поверхности появился зелёный налёт водорослей. Позднее в герметизирующем покрытии, которое было выбрано для реконструкции, обнаружили разрывы.

Бассейн Линкольна во время очередной чистки. Фото © Х / TheNorskaPaul

Проект стоимостью более 14 млн долларов был запущен ещё в апреле. Он был направлен на решение многолетних проблем бассейна — протечек, цветения воды и неисправной сантехники. Трамп лично выбирал цвет покрытия и называл материал «новейшим и лучшим волокном», а себя — «экспертом-строителем, который навсегда починил бассейн».

Однако уже вскоре вода приобрела ярко-зелёный оттенок. В Министерстве внутренних дел США это объяснили «частью нормального процесса запуска», после чего в воду начали добавлять перекись водорода и применять технологию «нанопузырьков». Позже ведомство заявило, что вода стала «кристально чистой». 18 июня на дне бассейна обнаружили разрывы покрытия. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

Напомним, президент США Дональд Трамп сравнил с мусорным ведром отражающий бассейн, расположенный напротив мемориала Авраама Линкольна. Он решил отреставрировать его, используя свой собственный проект. Хозяин Овального кабинета предложил сохранить гранитное основание, покрыв его герметичной оболочкой.