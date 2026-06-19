Сын главного ортопеда РСФСР 1,5 года домогался школьницы прямо в своём кабинете

В Санкт-Петербурге директор клиники «Академия развития ребёнка» Владимир Андриянов задержан полицией по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней пациентке. По данным SHOT, инциденты происходили в период с октября 2023 по декабрь 2024 года.

Со слов 13-летней девочки, 50-летний руководитель медучреждения во время приёмов позволял себе недопустимые действия. При этом ранее родители других пациентов заявляли о возможных аналогичных случаях в прошлом, в том числе в отношении 17-летней девушки несколько лет назад. Предварительно, число пострадавших может быть значительно больше.

Сейчас подозреваемый задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и возможных других эпизодов. Клиника была основана в 2008 году, её создавал отец фигуранта — бывший главный детский ортопед РСФСР, профессор Владимир Андриянов.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который, по данным следствия, годами выдавал себя за несовершеннолетнюю в соцсетях и общался с детьми. Он просил у них интимные фотографии и назначал встречи со своими жертвами.