Санкции против России — неправильное решение, особенно для американского бизнеса. Об этом газете «Ведомости» заявил Глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи.

Он отметил, что санкции бывают разными. Часть из них ввёл экс-президент США Джо Байден своими указами — их можно отменить «хоть завтра». Например, запрет на инвестиции. По словам Эйджи, это абсолютно неверный шаг, особенно для американских компаний. Но есть и санкции, одобренные конгрессом — их снять будет сложнее.

Эйджи добавил, что нынешние власти США намерены после завершения конфликта на Украине ослабить санкции там, где это юридически возможно. Он подчеркнул, что американский бизнес через Торговую палату активно добивается пересмотра ограничений.

«AmCham — единственная организация, которая старается убедить американские власти снять некоторые санкции. Наша главная мишень — запрет на инвестиции. Из сфер нас интересуют косметика, гражданская авиация. Мы пытаемся убедить американское правительство в том, что санкции на этих направлениях могут быть ослаблены и, соответственно, сняты ещё до завершения конфликта», — добавил он.

В России не раз заявляли, что страна справляется с санкционным давлением. Президент Владимир Путин называл санкции долгосрочной стратегией Запада по сдерживанию России и отмечал, что они нанесли серьёзный удар по мировой экономике. А американский лидер Дональд Трамп допустил, что может вернуть санкции против российской нефти, если ситуация с ценами на энергоносители изменится.