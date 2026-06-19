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Регион
19 июня, 08:05

Убивший 9-летнего мальчика педофил из Петербурга признан вменяемым

Задержание Петра Жилкина. Обложка © Life.ru

Задержание Петра Жилкина. Обложка © Life.ru

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Петра Жилкина, обвиняемого в сексуальных насильственных действиях и убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге, вменяемым. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

«По результатам экспертизы Жилкин признан вменяемым, адекватным, психических отклонений у мужчины не выявлено», — уточнили в следственном главке.

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Напомним, задержанный в Ленобласти Жилкин признал вину в убийстве мальчика, ему грозит пожизненный срок. Life.ru опубликовал фото убийцы. По версии следствия, он предлагал ребёнку интим за деньги. Позже СК показал видео допроса педофила, а суд арестовал его. Теперь СК разыскивает новых жертв Жилкина. Убийца будет находится в СИЗО как минимум до конца июля, а следствие продолжает проверку возможной причастности к другим эпизодам.

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Андрей Бражников
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