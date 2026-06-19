Убивший 9-летнего мальчика педофил из Петербурга признан вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Петра Жилкина, обвиняемого в сексуальных насильственных действиях и убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге, вменяемым. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.