Катарский футболист извинился перед Коне за то, что сломал ему ногу в разгар ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш подтвердил, что полузащитник Катара Ассим Мадибо извинился перед канадским игроком Исмаэлем Коне за травму, которую нанёс ему во время матча чемпионата мира. Известно, что у Коне перелом двух костей ноги — малоберцовой и большеберцовой.

«Игрок извинился перед Исмаэлем. Он зашёл в раздевалку. Команда сообщила ему о случившемся», — заявил Марш.

Инцидент произошёл в начале второго тайма. Мадибо серьёзно травмировал ногу Коне в борьбе. Ему долго оказывали помощь на поле, канадские запасные окружили его плотным кольцом. Футболиста унесли на носилках — он был в сознании, сидел и показывал большой палец трибунам. Из-за сразу двух переломов он был госпитализирован.

Сам матч завершился разгромом Катара — 6:0. Голы забили Джонатан Дэвид (хет-трик), Кайл Ларин, Натан-Дилан Салиба и один автогол. Катар играл в меньшинстве — ещё в первом тайме удалили Хомама Аль-Амина, а во втором — Мадибо.