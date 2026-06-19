Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 08:30

Катарский футболист извинился перед Коне за то, что сломал ему ногу в разгар ЧМ

Обложка © ТАСС / Emma Peterson / АР

Обложка © ТАСС / Emma Peterson / АР

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш подтвердил, что полузащитник Катара Ассим Мадибо извинился перед канадским игроком Исмаэлем Коне за травму, которую нанёс ему во время матча чемпионата мира. Известно, что у Коне перелом двух костей ноги — малоберцовой и большеберцовой.

«Игрок извинился перед Исмаэлем. Он зашёл в раздевалку. Команда сообщила ему о случившемся», — заявил Марш.

Инцидент произошёл в начале второго тайма. Мадибо серьёзно травмировал ногу Коне в борьбе. Ему долго оказывали помощь на поле, канадские запасные окружили его плотным кольцом. Футболиста унесли на носилках — он был в сознании, сидел и показывал большой палец трибунам. Из-за сразу двух переломов он был госпитализирован.

Определился первый участник плей-офф ЧМ-2026
Определился первый участник плей-офф ЧМ-2026

Сам матч завершился разгромом Катара — 6:0. Голы забили Джонатан Дэвид (хет-трик), Кайл Ларин, Натан-Дилан Салиба и один автогол. Катар играл в меньшинстве — ещё в первом тайме удалили Хомама Аль-Амина, а во втором — Мадибо.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Канада
  • катар
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar