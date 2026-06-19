Как рукой снимет: Учёные предложили побеждать бессоницу мастурбацией

Быстрое засыпание и хороший сон наблюдаются у тех, кто практикует мастурбацию на ночь глядя. Такие люда также просыпаются утром в хорошем настроении и чувствуют весь день прилив бодрости. К такому выводу пришли австралийские исследователи, опубликовавшие работу в журнале Sexuality & Culture.

Учёные из Центрального Квинслендского университета рассматривали самоудовлетворение шире привычного физиологического подхода — как совокупность действий, включая фантазии, просмотр и чтение эротического контента, а также другие формы интимной стимуляции.

В исследовании приняли участие 301 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Участники сравнивали качество сна в ночи с подобной практикой и без неё, отмечая разницу в самочувствии. Результаты показали, что после таких вечерних ритуалов люди в среднем оценивали свой сон выше, а засыпание происходило примерно на 9 минут быстрее.

Также фиксировалось улучшение эмоционального состояния — позитивный эффект возникал сразу после активности и сохранялся до момента засыпания, а у части участников ощущался и на следующий день. Отдельно учёные отметили слабую, но статистически значимую связь между частотой таких практик и эротическими сновидениями. Это объясняется гипотезой непрерывности сновидений, согласно которой переживания бодрствования могут отражаться в содержании сна.

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