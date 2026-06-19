Паводок перекрыл судоходство: Волго-Каспийский канал срочно углубляют в круглосуточном режиме

Волго-Каспийский морской судоходный канал закрыт для прохода судов до 22 июня. Причиной стала сложная навигационная обстановка, вызванная негативными последствиями паводка, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ограничение ввели на участке со 151-го по 155-й километр. Движение приостановлено с полуночи 19 июня до полуночи 22 июня.

В зоне проведения работ задействованы четыре земснаряда высокой производительности. Специалисты ведут интенсивное дноуглубление в круглосуточном режиме.

Контроль за ситуацией осуществляет оперативный штаб. В него вошли представители центрального аппарата и Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», администрации морских портов Черноморско-Азовско-Каспийского бассейна и самого Росморречфлота.

Все силы приведены в состояние повышенной готовности. Судовладельцев просят заблаговременно скорректировать графики движения с учётом введённых ограничений. О возобновлении навигации объявят дополнительно, но не позднее указанного срока.

Ранее Life.ru сообщал, что в Астраханской области из-за снижения уровня воды в Волге образовалась 15-километровая пробка из судов. Очередь растянулась на 155–170 километрах канала после падения проходной осадки с проектных 4,5 метра до 3,2–3,7 метра. В заторе почти месяц стоят 75 судов, ещё два сели на мель.