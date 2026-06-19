Суда встали на месяц: Гигантская пробка в Волго-Каспийском канале грозит банкротствами

В Астраханской области из-за низкого уровня воды в Волге образовалась 15-километровая пробка из судов. По данным SHOT, очередь растянулась на 155–170 километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала после того, как проходная осадка на отдельных участках реки снизилась с проектных 4,5 метра до 3,2–3,7 метра.

Из-за этого десятки морских судов почти месяц не могут пройти дальше. Сейчас в заторе, как утверждается, находятся 75 судов: 40 ждут захода с моря, ещё 35 стоят в обратном направлении. Два судна сели на мель.

Судовладельцы заявляют о серьёзных убытках. Суточная аренда судов составляет от 7 тысяч до 18 тысяч долларов — это примерно от 513 тысяч до 1,4 млн рублей. В общей сложности, по данным канала, участники перевозок теряют более 500 тысяч долларов в сутки.

Одна из компаний за 24 дня простоя уже заплатила 160 тысяч долларов. Владельцы предупреждают, что при сохранении ситуации могут остаться без средств и столкнуться с угрозой банкротства.

На фоне затора возникла ещё одна проблема — нехватка лоцманов. Некоторые суда вынуждены ждать судоводителей почти две недели, в том числе на одной из якорных стоянок в Астрахани.

А ранее сообщалось, что британские военные потратили более 6 часов на захват в Ла-Манше танкера Smyrtos. Операцию поддерживали вертолёты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолёт P-8 Poseidon, фрегат HMS Sutherland и минный тральщик HMS Ledbury. Британский суд оставил под стражей капитана танкера Smyrtos Аджая Панта.