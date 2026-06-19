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19 июня, 09:12

Отражена атака трёх беспилотников на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин в Максе.

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А за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских дрона самолётного типа. По данным МО РФ, воздушная атака была отражена в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня.

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Андрей Бражников
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