Отражена атака трёх беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин в Максе.

А за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских дрона самолётного типа. По данным МО РФ, воздушная атака была отражена в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня.