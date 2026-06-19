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Регион
19 июня, 09:19

Сальдо: Жители Херсона ждут освобождения из-за бесправия при киевском режиме

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Жители оккупированного украинскими формированиями Херсона лишены элементарных прав и ждут прихода российских сил. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории не действует право частного жилища. Представители украинских служб могут беспрепятственно проникать в дома и забирать людей.

«Тот, у кого в руках оружие, у кого в руках власть, тот и властвует над всем», охарактеризовал происходящее Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что человека способны схватить в любой момент, предъявить обвинения и больше не отпустить. Киевская власть целенаправленно делает город непригодным для жизни.

Местное население, по словам главы региона, видит выход только в освобождении. Он выразил уверенность, что херсонцы ждут восстановления законного порядка.

Сальдо: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародёрство ВСУ
Сальдо: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародёрство ВСУ

Ранее Владимир Сальдо сообщал, что киевский режим принуждает жителей подконтрольного ВСУ Херсона к выезду обманным путём. По его словам, украинские власти силой выталкивают людей и с помощью различных манипуляций выманивают их из города и других населённых пунктов правобережья.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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