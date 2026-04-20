20 апреля, 02:38

Сальдо: Киевский режим убеждает жителей Херсона выехать и бросает их

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

Жителей подконтрольного ВСУ Херсона вынуждают покидать город с помощью обмана. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, киевский режим силой выталкивает людей и различными манипуляциями заманивает их на выезд из Херсона и других населённых пунктов правобережной части региона.

Сальдо подчеркнул, что после того как люди покидают свои дома, украинская сторона бросает их и не оказывает никакой помощи на новом месте.

Сальдо: Киев стремится опустошить правобережье Херсонской области
Ранее Сальдо рассказал о помощи подполья российским военным в Херсоне. Такие группы работают в связке с российскими военными и помогают передавать важную информацию. Это, по мнению губернатора, усиливает координацию и повышает эффективность действий.

Артём Гапоненко
